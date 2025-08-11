Mısırda kokarca tehlikesi: Üreticiler dikkat!

İl Müdürü Yılmaz, kahverengi kokarcanın dünya genelinde 300'den fazla bitki türünde zarar yaptığını, ülkemizde ise başta fındık olmak üzere mısır, çeltik, fasulye, soya, domates, biber ve patlıcan gibi birçok üründe verim ve kalite kaybına yol açtığını belirtti.

Ergin ve nimflerin bitkilerde emgi yaparak meyvelerde şekil bozuklukları, mısır ve soyada ise danelerin tohum özelliğini yitirmesine neden olduğunu ifade eden Yılmaz, entegre mücadele yöntemlerinin önemine vurgu yaptı.

Yılmaz, sadece mısır ekili alanlarda zararlının feromon tuzaklarla tespit edilmesi halinde 8 yapraklı dönemden önce sınır bölgelerinde koruyucu ilaçlama yapılabileceğini, mısır kurdu ve benekli gövde kurdu gibi zararlılarla mücadelenin de entegre şekilde yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Üreticilerin tarlalarını köşegenler boyunca 3 noktada, her noktada 10'ar bitki olmak üzere toplam 30 bitkiyi kontrol etmeleri gerektiğini belirten Yılmaz, "30 bitkide 7 nimf veya 7 ergin tespit edilirse ilaçlama yapılmalı. Kimyasal mücadele, komşu üreticilerle koordineli şekilde yürütülürse etkinlik artar" dedi.

Yılmaz, üreticilere zaman kaybetmeden kontrolleri yaparak ruhsatlı bitki koruma ürünlerini kullanmaları çağrısında bulundu.