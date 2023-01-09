9 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Süveyş Kanalı'nda bir yük gemisi karaya oturdu

Süveyş Kanalı'nda bir yük gemisi karaya oturdu

Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda bir yük gemisinin karaya oturduğu bildirildi.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 11:32
Takip Et

Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda bir yük gemisi karaya oturdu

Süveyş Kanalı'nda bir yük gemisi karaya oturdu
+
Aa
-

"Leth Agencies" kargo şirketinin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, hububat yüklü "Glory" isimli bir geminin, Süveyş Kanalı'nda hububat konvoyuyla Akdeniz'den Kızıldeniz istikametinde seyir halindeyken Mısır'ın Kantara kenti yakınlarında karaya oturduğu belirtildi.

Açıklamada, geminin römorkörler tarafından yüzdürülmeye çalışıldığı aktarıldı.

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi de Suudi Arabistan'ın El-Arabi televizyonuna yaptığı açıklamada, "Glory" gemisinin "biraz" karaya oturduğunu ve yüzdürülmeye çalışıldığını ifade etti.

Rabi, geminin karaya oturmasının kanaldaki gemi trafiğini etkilemediğini söyledi.

Bloomberg ise 65 bin ton mısır taşıyan geminin Ukrayna'dan Çin'e gitmekte olduğunu kaydetti. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
1
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
2
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
3
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
4
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
5
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Cem Yılmaz derbi ardından "10 yılda bir" yorumunu yaptı
6
﻿Cem Yılmaz derbi ardından
﻿Cem Yılmaz derbi ardından "10 yılda bir" yorumunu yaptı
﻿EYT'de gün kazanıp yaşı öne çekmek mümkün
7
﻿EYT'de gün kazanıp yaşı öne çekmek mümkün
﻿EYT'de gün kazanıp yaşı öne çekmek mümkün
﻿Yangında yaralanmıştı, 20 gün sonra öldü
﻿Yangında yaralanmıştı, 20 gün sonra öldü
﻿Yangında yaralanmıştı, 20 gün sonra öldü
﻿Mucize sebze ıspanak
﻿Mucize sebze ıspanak
﻿Mucize sebze ıspanak
﻿Arnavutköy'de elektrik telleri bomba gibi patladı
﻿Arnavutköy'de elektrik telleri bomba gibi patladı
﻿Arnavutköy'de elektrik telleri bomba gibi patladı
﻿Husumetli iki aile silahlı sopalı kavga etti: 2 yaralı
﻿Husumetli iki aile silahlı sopalı kavga etti: 2 yaralı
﻿Husumetli iki aile silahlı sopalı kavga etti: 2 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.