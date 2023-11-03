Mısır’dan Gazze’ye 102 yardım tırı geçiş yaptı

Filistin Kızılayı, 102 yardım tırının daha Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır’dan Gazze Şeridi’ne geçtiğini, Gazze Şeridi’ne 21 Ekim'den bu yana geçen yardım tırı sayısının 374’e ulaştığını aktardı.

KAYNAK: İHA
Mısır’dan Gazze’ye 102 yardım tırı geçiş yaptı

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürerken, Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır’dan Gazze Şeridi’ne yardımlar ulaştırılmaya devam ediyor. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, Mısır’dan Gazze Şeridi’ne 102 yardım tırının daha geçtiği aktarıldı. Tırların su, gıda ve ilaç gibi yardım malzemesi taşıdığı aktarılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne akaryakıt girişine izin verilmediği belirtildi.

Açıklamada, 21 Ekim'den bu yana Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır’dan Gazze Şeridi’ne 374 yardım tırının geçtiği aktarıldı.

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