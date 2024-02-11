Mısır'dan İsrail'e gözdağı. İsrail Refah'a saldıracak mı?

Mısır Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, İsrail hükümetindeki üst düzey yetkililerin Gazze'nin güneyinde bulunan Refah kentine askeri operasyon düzenleneceği yönündeki açıklamalarının kesin bir dille reddedildiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail, şehre dönük olası bir kara harekatının vahim sonuçları olacağı konusunda ikaz edilerek, Gazze'deki son güvenli bölge olması nedeniyle 1,4 milyondan fazla kişinin sığındığı kentin hedef alınmasının önlenmesi adına tüm bölgesel ve uluslararası çabaların birleştirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Refah kentinin hedef alınması, insani yardımların engellenmesi ve Filistin halkının göç ettirilmesinin, uluslararası insan hakları ve Birleşmiş Milletler'in (BM) ilgili kararlarının açıkça ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, Mısır'ın, ateşkesin sağlanması ve esir takası için tüm taraflarla temaslarına devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca uluslararası platformda İsrail'e, itidal çabalarına olumlu yanıt vermesi ve gerilimi daha fazla tırmandırmaması için baskı yapması talep edildi.

REFAH'A SALDIRI OLACAK MI?

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus yerleşimindeki İsrail birliklerini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, kara saldırılarını, Mısır sınırındaki Refah kentinde de sürdüreceklerini söylemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 4 Şubat'taki açıklamasında, Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının sinyalini vermişti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın 6 Şubat'ta siyasi kaynaklardan aldığı bilgilerde, Refah kentinde operasyonlara başlamadan önce kentin tahliye edileceği belirtilmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, Netanyahu’nun, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı gerçekleştirilmesini ve buraya sığınmış yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını verdiği açıklanmıştı.

En son da bugün İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’nin, İsrail’in Gazze'deki saldırılarından kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı Refah kentine saldırıya 3 kere onay verdiği ve saldırı için hükümetten düğmeye basma talimatı beklediği bildirilmişti.