Mısır'ın buğday ithalatına BAE'den 500 milyon dolar fon desteği

Mısır, gıda güvenliği konusunda alınan önlemler kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile 500 milyon dolarlık buğday ithalatı anlaşması imzaladı.

KAYNAK: AA
Mısır'ın buğday ithalatına BAE'den 500 milyon dolar fon desteği

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; anlaşma, Mısır’ın buğday ithalatına BAE’nin 5 yıl boyunca her yıl 100 milyon dolar fon sağlamasını öngörüyor. Anlaşma, Mısır ve BAE arasındaki stratejik derinliği ve entegrasyonu artırmayı amaçlıyor.

Anlaşmanın Detayları

Mısır Uluslararası İşbirliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, anlaşma Mısır Uluslararası İşbirliği Bakanı Ranya Meşat, Maliye Bakanı Muhammed Muid ve Tedarik Genel Kurumu Başkan Yardımcısı Ahmed Yusuf Mansur ve Abu Dabi Ekonomik Kalkınma Fonu Müdürü Mansur Bin Zeyd Al Nahyan tarafından imzalandı.

Anlaşma, Abu Dabi Kalkınma Fonu’na bağlı olan Abu Dabi İhracat Ofisi ile yapılan ilk iş birliği anlaşması niteliğini taşıyor. Anlaşma kapsamında, Mısır’ın buğday ithalatına BAE’nin 5 yıl boyunca her yıl 100 milyon dolar olmak üzere toplamda 500 milyon dolar fon sağlayacağı belirtildi.

Anlaşmanın Amaçları

Anlaşmanın imza töreninde konuşan Mısır Uluslararası İşbirliği Bakanı Meşat, yapılan anlaşmanın Mısır ve BAE arasında “stratejik derinliği ve entegrasyonun artırılması isteğini yansıttığını” söyledi. Meşat, anlaşmanın Mısır’ın gıda güvenliği konusunda alınan önlemler kapsamında olduğunu vurguladı.

Maliye Bakanı Muid ise ülkesinin “kapsamlı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla işbirliğini artırdığını” ifade etti. Muid, anlaşmanın Mısır’ın ekonomik istikrarını güçlendireceğini ve bütçe açığını azaltacağını kaydetti.

Abu Dabi Ekonomik Kalkınma Fonu Müdürü Al Nahyan ise “Anlaşma, iki kardeş ülkenin çeşitli alanlarda ilişkilerini geliştirmesi ve ticaret hacmini artırması konusundaki kararlılığını yansıtıyor.” değerlendirmesinde bulundu. Al Nahyan, anlaşmanın BAE’nin ihracatını çeşitlendireceğini ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacağını belirtti.

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