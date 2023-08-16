Mısırlı Omar Fayed Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, El Mokawloon forması giyen 2003 doğumlu Omar Fayed ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Mısırlı Omar Fayed Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda düzenlenen imza töreninde, Omar Fayed'in yanı sıra yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör Mario Branco hazır bulundu.

Kulüp, yaptığı duyuruda 20 yaşındaki futbolcudan "Yüksek potansiyelli yetenek" olarak bahsetti.

Mısır'ın El Mokawloon ekibinden transfer edilen Omar Fayed, geçen sezon Mısır Süper Ligi'nde 25 maçta forma giydi.

Mısırlı futbolcu, kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan imzayı atmadan önce sağlık kontrollerinden de geçirildi.


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