Mısırlı yıldız Mohamed Salah Premier Lig tarihine geçti

Editör: Ufuk Cingöz

Liverpool, Premier Lig'de Leeds deplasmanında gol şov yaptı.

Kloop'un öğrencileri, mücadeleyi 6-1 kazandı.

Karşılaşmayı 2 gol atarak tamamlayan Mohamed Salah, Premier Lig tarihine geçti.

SOL AYAKLA EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCU

Mohamed Salah, 107 golle Premier Lig tarihinin sol ayakla en çok gol atan futbolcusu oldu.

Bir önceki rekor, sol ayağıyla 107 gol kaydedenbir başka Liverpool efsanesi Robbie Fowler'a aitti.

30 yaşındaki yıldız, bu sezon kırmızı formayla 30’u Premier Lig, 8’i Şampiyonlar Ligi olmak üzere 43 maçta 26 gol attı.

11 kez de asist yapma becerisi gösterdi.