Mislav Orsic'ten Trabzonspor'a kötü haber

Editör: Barış Atakan

Trabzonspor’un Slovenya’da ki hazırlık kampında düzenlenen antrenmanda çift kale maç yaparken Hakan Yeşil ile girdiği ikili müdahale sonucu ve acı içinde yerde kalan Mislav Orsic’in sağlık durumu belli oldu.

9 AY FORMA GİYEMEYECEK

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, yapılan tetkikler sonucu Mislav Orsic’in çapraz bağlarında yırtık tespit edildi. Hırvat oyuncunun bu sakatlık sonucu 9 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

2.4 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Bordo-mavililer, Mislav Orsic’i bu transfer döneminde Premier Lig ekibi Southampton’dan 2.4 milyon Euro’ya transfer etmiş ve oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı