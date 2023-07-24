Mislav Orsic'ten Trabzonspor'a kötü haber

Antrenman sırasında girdiği ikili mücadele sonucu yerde kalan ve antrenmana devam edemeyen Mislav Orsic'in çapraz bağlarında yırtık tespit edildi.

Mislav Orsic'ten Trabzonspor'a kötü haber

Editör: Barış Atakan

Trabzonspor’un Slovenya’da ki hazırlık kampında düzenlenen antrenmanda çift kale maç yaparken Hakan Yeşil ile girdiği ikili müdahale sonucu ve acı içinde yerde kalan Mislav Orsic’in sağlık durumu belli oldu.

9 AY FORMA GİYEMEYECEK
Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, yapılan tetkikler sonucu Mislav Orsic’in çapraz bağlarında yırtık tespit edildi. Hırvat oyuncunun bu sakatlık sonucu 9 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

2.4 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
Bordo-mavililer, Mislav Orsic’i bu transfer döneminde Premier Lig ekibi Southampton’dan 2.4 milyon Euro’ya transfer etmiş ve oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı

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