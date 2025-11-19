Miss Universe Güzellik Yarışması'nın sekiz jüri üyesinden ikisi olan Fransız Müzisyen Omar Harfouch, ve Fransız Teknik Direktör Claude Makalele, yarışmanın finaline iki gün kala görevlerinden istifa etti.

Jüri üyesi Lübnanlı-Fransız müzisyen Omar Harfouch, jüriden çekildiğini duyururken organizatörleri hile yapmakla suçladı.

BBC’nin haberine göre Harfouch 21 Kasım’daki final öncesinde ‘alelacele toplanan bir jürinin’ finalistleri belirlediğini iddia etti.

'SEKİZ JURİ ÜYESİNDEN İKİSİ İSTİFA ETTİ'

Harfouch sosyal medyasından şunları yazdı,'136 ülkeden 30 finalisti seçmek için alelacele bir jüri oluşturulmuş ve bu jüride sekiz gerçek jüri üyesinden kimse yer almıyor. Üstelik bu jürinin bazı üyelerinin, bazı yarışmacılarla kişisel ilişkileri nedeniyle çıkar çatışması bulunuyor.'

Yarışma organizatörleriyse bu iddianın gerçeği yansıtmadığını, yarışma katılımcılarıyla ‘Tacın Ötesinde’ adlı bir sosyal program yürütüldüğünü ve Harfouch’un bu program için oluşturulan jüriyi yanlış yorumlamış olabileceğini söyledi.

Bundan saatler sonra jüri üyesi Fransız teknik direktör Claude Makelele de ‘kişisel gerekçeler’ nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

Bu kararı ‘çok zor aldığını’ belirten Makelele, Miss Universe’e büyük saygı duyduğunu ekledi.

Miss Universe, iki hafta önce de yarışmanın ev sahibi Tayland’dan bir yetkilinin, Meksika Güzeli Fatima Bosch’u azarlaması üzerine birçok yarışmacı salonu terk etmesiyle haberlere konu olmuştu.

Yarışmada Türkiye’yi Ceren Arslan temsil ediyor. Yeni Miss Universe 21 Kasım Cuma taç giyecek.