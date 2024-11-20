MİT Başkanı İbrahim Kalın, CHP'de 3 saatlik sunum gerçekleştirdi

MİT Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Merkezi'nde sunum yaptı. Özgür Özel ve kurmaylarının katıldığı toplantı yaklaşık üç saat sürdü.

MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın CHP Genel Merkezinde bu hafta yapacağı belirtilen sunum, bugün gerçekleştirildi. MİT Başkanı Kalın, bugün sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi’ne gelerek CHP Lideri Özel başkanlığındaki MYK heyetiyle görüştü. MYK heyetinde tüm MYK üyeleri yer almadı. Kalın’ın sunumu yaklaşık üç saat sürdü.

TOPLANTININ YAPILDIĞI KATA KİMSE ALINMADI

Kalın’ın Genel Merkeze geleceği basına duyurulmadı, sabah saat 10.30 civarında başlayan toplantı gizlilik içinde gerçekleşti. Binada dikkat çeken bir güvenlik önlemi alınmadığı gözlendi ama toplantının yapıldığı kata toplantı katılımcıları dışında kimse alınmadı, asansörler bazı katlara çalışmadı. Bununla birlikte toplantı sürecince resmi ve sivil giyimli MİT güvenlik ekibi personelinin bina dışında önlem aldığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın, Fetullah Gülen’in ölümü üzerine, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 22 Ekim Salı günü toplanan AKP MYK toplantısına katılarak sunum gerçekleştirmişti. Ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, MYK üyeleri ve milletvekilleri bu durumu eleştirirken, Özel’den Kalın’a yazı gönderilmişti.

CHP Lideri Özel, MİT Başkanı Kalın’a gönderdiği yazıda kendisinin CHP’ye de sunum yapmasını beklediklerini belirtmişti. Özel, daha sonra yaptığı bir açıklamada Kalın'ın kısa süre içinde CHP Genel Merkezi'nde de sunum yapacağını açıklamıştı.