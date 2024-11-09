MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan CHP lideri Özgür Özel'e 'Mansur Yavaş' telefonu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karşıyaka Mezarlığı’nda gerçekleşen yazar ve yayıncı İlhan Erdost’u anma programı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özgür Özel, "Cumhurbaşkanlığı'ndan birileri MİT'e talimat verdi" diyerek, "Aman efendim, bir şeyleri araştırın, Ankara Büyükşehir'i de bu soruşturmalara karıştırın' diye bir yaklaşımı olduğunu duymuş durumdayım. Bu konu hakkında da kısa sürede Sayın MİT Başkanı'nın duyarlılık gösterip bizi bilgilendirmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Özel'in sözleri, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne de kayyım mı atanacak?" tartışmasını başlatırken, Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın, konuyla ilgili Özgür Özel'i bizzat telefonla arayarak bilgilendirdiğini kaleme aldı.

Okan Müderrisoğlu, "MİT belediye takip eder mi?" başlıklı yazısında şunları yazdı:

"Özel, '... Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız hakkında geçmişte olmuş ve soruşturmaya gerek duyulmamış hususlarda 'Eşeleyin, deşeleyin, aman bir şeyler bulun' diye MİT'e talimat verilmiş!' deyiverdi. Haliyle MİT Başkanı İbrahim Kalın, bizzat CHP Genel Başkanını arayıp iddia edilen hususun asla söz konusu olmadığını vurgulamakla kalmadı, 'Görev tanımımızda da böyle bir şey yok' bilgisi de verdi."