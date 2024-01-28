MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Irak'a ziyaret

MİT Başkanı İbrahim Kalın, geçen hafta gerçekleştirdiği Bağdat ziyaretinden sonra bugün de Erbil kentine giderek bazı temaslarda bulundu.

Kalın, KDP Başkanı Mesut Barzani, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve yerel yöneticilerin yanı sıra Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan ve ITC Kerkük Milletvekili Erşat Salihi ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

TERÖRLE MÜCADELE ELE ALINDI

Görüşmelerde, bölgede yaşanan gelişmeler, ikili ilişkiler, terör örgütü PKK ile etkin mücadele konuları ele alınırken Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığı muhataplarına açıklıkla iletildi.

Kalın, geçen hafta da Irak'a gerçekleştirdiği ziyarette, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin yanı sıra Şii ve Sünni gruplar ve Türkmen temsilcilerle bir araya gelmişti.