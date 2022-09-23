23 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • MİT, biri kırmızı bültenle aranan 2 PKK/KCK'lı teröristi sınır hattında yakaladı

MİT, biri kırmızı bültenle aranan 2 PKK/KCK'lı teröristi sınır hattında yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), kırmızı bültenle aranan PKK/KCK mensubu Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım'ı sınır hattındaki operasyonla yakalayarak Türkiye’ye getirdi.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 12:51
Takip Et

MİT, biri kırmızı bültenle aranan 2 PKK/KCK'lı teröristi sınır hattında yakaladı

MİT, biri kırmızı bültenle aranan 2 PKK/KCK'lı teröristi sınır hattında yakaladı
+
Aa
-

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" suçundan kımızı bültenle aranan "Lehenk" kod adlı Atilla Çiçek ile Suriye ve Irak’ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren "Alişer" kod adlı Hüseyin Yıldırım, MİT tarafından sınır hattında gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Terörist Çiçek'in 25 Eylül 2012'de Tunceli'deki gerçekleştirilen ve 6'sı asker 7 kişinin şehit edildiği bombalı saldırının faillerinden olduğu tespit edildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2 askerin şehit olduğu 25 Ağustos 2020'deki saldırının da failleri arasında yer alan Çiçek'in Suriye ve İran'da, Yıldırım'ın ise Suriye ve Irak’ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlendi.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fırat Nehri’ne siyanür sızdırmıştı... 3 ay sonra yeniden faaliyete başladı
1
﻿Fırat Nehri’ne siyanür sızdırmıştı... 3 ay sonra yeniden faaliyete başladı
﻿Fırat Nehri’ne siyanür sızdırmıştı... 3 ay sonra yeniden faaliyete başladı
﻿Rusya’dan bir nükleer tehdit daha. Yangına körükle gitmeye devam ediyorlar
2
﻿Rusya’dan bir nükleer tehdit daha. Yangına körükle gitmeye devam ediyorlar
﻿Rusya’dan bir nükleer tehdit daha. Yangına körükle gitmeye devam ediyorlar
﻿Kassandra 1 ay içinde olacakları çenesi titreyerek açıkladı
3
﻿Kassandra 1 ay içinde olacakları çenesi titreyerek açıkladı
﻿Kassandra 1 ay içinde olacakları çenesi titreyerek açıkladı
﻿Suudi Arabistan Milli Günü ‘Ankara’da kutlandı: Soylu ve Erbaş da katıldı
4
﻿Suudi Arabistan Milli Günü ‘Ankara’da kutlandı: Soylu ve Erbaş da katıldı
﻿Suudi Arabistan Milli Günü ‘Ankara’da kutlandı: Soylu ve Erbaş da katıldı
﻿Meral Akşener'den Merkez Bankası'nın faiz kararına sert tepki. Artık ekonomi biliminin değil psikoloji biliminin tartışma konusu!
5
﻿Meral Akşener'den Merkez Bankası'nın faiz kararına sert tepki. Artık ekonomi biliminin değil psikoloji biliminin tartışma konusu!
﻿Meral Akşener'den Merkez Bankası'nın faiz kararına sert tepki. Artık ekonomi biliminin değil psikoloji biliminin tartışma konusu!
﻿Turhan Çömez'den AKP'li Mehmet Özhaseki'yi sabaha kadar uyutmayacak açıklama. Bazen sanki FETÖ AKP ile güçlenmiş gibi anlatıyorlar demişti
6
﻿Turhan Çömez'den AKP'li Mehmet Özhaseki'yi sabaha kadar uyutmayacak açıklama. Bazen sanki FETÖ AKP ile güçlenmiş gibi anlatıyorlar demişti
﻿Turhan Çömez'den AKP'li Mehmet Özhaseki'yi sabaha kadar uyutmayacak açıklama. Bazen sanki FETÖ AKP ile güçlenmiş gibi anlatıyorlar demişti
﻿Putin seferberlik ilan edince en ucuz bilet bakın kaç lira oldu
7
﻿Putin seferberlik ilan edince en ucuz bilet bakın kaç lira oldu
﻿Putin seferberlik ilan edince en ucuz bilet bakın kaç lira oldu
﻿Korona hastaneye yatışları arttı
﻿Korona hastaneye yatışları arttı
﻿Korona hastaneye yatışları arttı
﻿Eskişehir Espark personel alacak
﻿Eskişehir Espark personel alacak
﻿Eskişehir Espark personel alacak
﻿Hierapolis Antik Kenti için tehlike çanları çalıyor
﻿Hierapolis Antik Kenti için tehlike çanları çalıyor
﻿Hierapolis Antik Kenti için tehlike çanları çalıyor
﻿İSKİ duyurdu: 6 ilçede su kesintisi olacak
﻿İSKİ duyurdu: 6 ilçede su kesintisi olacak
﻿İSKİ duyurdu: 6 ilçede su kesintisi olacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.