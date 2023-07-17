MİT-polis işbirliğiyle IŞİD operasyonu 9 gözaltı

Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1'i adli kontrolle, 3'ü ise ev hapsiyle serbest bırakıldı.

Ortak operasyon MİT ve polis işbirliğiyle gerçekleşti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, IŞİD terör örgütünün Türkiye'de eylem yapma hazırlığında olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda MİT ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği belirtildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla, 3'ü ise ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.