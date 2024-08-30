MİT yakaladı. Fransız vatandaşı PKK'lı sınırdışı edildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MİT yakaladı. Fransız vatandaşı PKK'lı sınırdışı edildi

MİT ekipleri Şanlıurfa'da yaptığı operasyonda Fransalı PKK'lı vatandaşını yakaladı. PKK'lı terörist sınır dışı edildi.

MİT, terör örgütü PKK’ya yönelik bugün ikinci operasyonunu gerçekleştirdi.

Şanlıurfa’da terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda Fransa yapılanmasında aktif faaliyette olsan Fransa vatandaşı Denis Daniel Korkmaz yakalanmasının ardından sınır dışı edildi. Korkmaz’ın PKK adına para toplama, adam kazandırma, insan ve malzeme aktarımı gibi illegal faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi.

Bununla beraber MİT’in uzun süredir takip ettiği teröristin farklı isim kullanarak hareket ettiği ortaya çıktı. Denis Daniel Korkmaz’ın yakalanması ile örgütün Fransa yapılanmasına ilişkin pek çok bilgiye de ulaşıldı.

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