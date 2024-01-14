MİT Suriye'de onlarca terör noktasını bombaladı. Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucu 9 askerin şehit olmasının ardından Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye’de bulunan PKK hedeflerini imha etti.

MİT, operasyonlarda Suriye’de PKK/YPG kontrolünde örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, cephane noktaları gibi stratejik hedeflerin yanı sıra örgütte sorumlu düzeyde görevlere sahip kişileri hedef aldı.

MİT 23 HEDEFİ İMHA ETTİ



​MİT Suriye’de, PKK/YPG’ye ait terör amaçlı kullanılan 8 askeri nokta, 5 kritik altyapı tesisi, 3 kontrol noktası, 2 mühimmat deposu, 2 teknik araç deposu, 2 lojistik deposu ve 1 tünel/mevzilendirme çalışmalarında kullanılan araç olmak üzere toplamda Terör örgütüne ait 23 hedefi imha etti.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, operasyonların, planlanan hedefe ulaşıncaya kadar devam ettirileceği öğrenildi.