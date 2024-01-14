CHP'de 'milli güvenlik' zirvesi

Kaynak: ANKA
CHP'de 'milli güvenlik' zirvesi
CHP Milli Güvenlik ve Dış Politika danışma kurulları, Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde bir araya geldi. İki zirvenin de ana gündem maddesi 9 askerin şehit oluğu PKK saldırısı ile bölgedeki gelişmeler oldu.

CHP'nin Milli Güvenlik Politikaları Danışma Kurulu ile Dış Politika Danışma Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

CHP Basın Birimi tarafından yapılan açıklamada, parti genel merkezindeki Milli Güvenlik Politikaları Danışma Kurulu toplantısına Özel'in yanı sıra Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Yankı Bağcıoğlu, Murat Bakan ve İlhan Uzgel ile Milli Savunma Komisyonu Sözcüsü Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan yer aldı.

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Daha sonra ise Dış Politika Danışma Kurulu toplantısı yapıldı. Bu zirveye de Özel, Böke ve Uzgel'in yanı sıra İstanbul Milletvekili Namık Tan, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, eski parti yöneticileri Osman Korutürk, Faruk Loğoğlu, Onur Öymen ile eski milletvekilleri Hüseyin Pazarcı ve Rıza Türmen katıldı.

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Toplantılarda Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerin şehit olması ve bölgedeki gelişmeler kapsamlı olarak ele alındı.

CHP Lideri Özel'in ilk kez başkanlık ettiği kurulların belli aralıklarla toplantılarını sürdüreceği açıklandı.

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