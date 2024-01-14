Irak'ta şehit düşen askerin videosu yürekleri dağladı. 'Sizleri seviyoruz, izleyin izleyin ağlayın'

Giresun’da Şerif Ali ve Fatma Köroğlu çiftinin tek erkek evlatları şehit Piyade Sözleşmeli Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Son görev yeri olan Kuzey Irak’ta çekildiği iddia edilen videoda silah arkadaşları “Sizleri çok seviyoruz, izleyin izleyin ağlayın” diye konuşurken, "Bir mesajınız var mı?" sorusuna şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu ise, “Yok kardeşim, beş aydır buradayız" diyerek yanıt verdi.

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, iki gün önce Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı'nda PKK/KCK’lı teröristlerin askerlerimizin üs bölgesine sızarak gerçekleştirdiği saldırıda 9 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.