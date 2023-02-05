﻿MİT ve emniyetten ortak IŞİD operasyonu

MİT ve emniyet tarafından radikal terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün Horasan Vilayeti (ISKP) lider kadrosu tarafından İstanbul’da İsveç ve Hollanda Başkonsoloslukları ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik eylem talimatı verildiği ileri sürülen 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi. İşlemleri tamamlanan 15 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da, Türkiye Cumhuriyeti Stockholm Büyükelçiliği'nin önünde Kuran-ı Kerim yakma olayının ardından, IŞİD'in sözde Horasan Vilayeti (ISKP) lider kadrosu tarafından İstanbul'da bulunan İsveç Hollanda Başkonsoloslukları ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik eylem gerçekleştirme talimatı verdiği gerekçesiyle, gözaltına alınan 15 IŞİD üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SOMUT DELİL TESPİT EDİLEMEDİ

Gözaltına alınan şüphelilerin IŞİD terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle bağlantıları bulunduğu belirlenirken, Başkonsolosluklar ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik somut tehditleri tespit edilemedi.(AA)