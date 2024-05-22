MİT’ten 5 soruluk kriptoloji testi: Atatürk'ün şifrelenmiş sözü de yer alıyor

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), resmi internet sitesinden örnek kriptoloji testi paylaştı.
Testte, klasik şifreleme yöntemi olan “Route” ve “Caesar” sistemleriyle hazırlanan 5 soru bulunuyor.
Sorular arasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şifrelenmiş bir sözü de yer aldı.
Kriptoloji, özel matematiksel yöntemlerin kullanılmasıyla, haberleşmenin güvenli hale getirilmesini sağlayan bir şifre bilimi.
Hazırlanan testte yer alan soruların yanıtları yakın bir tarihte yine MİT'in internet sitesinden yayımlanacak.
İşte örnek test: