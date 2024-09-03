MİT'ten dev MOSSAD operasyonu. Para ağını yöneten ajan yakalandı

MİT yaptığı operasyon sonucunda MOSSAD'ın para ağını sağlayan Kosova vatandaşı Liridon Rexhepi tutukladı.

MİT yurtiçi ve yurtdışındaki operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. MOSSAD’ın Türkiye’deki para ağını yöneten Rexhepı kendisine gelen talimat ile drone çekimlerinde bulunup Filistinli siyasi isimler hakkında psikolojik faaliyetler yaptığı, Suriye sahasına yönelik bilgi derlediği ve Türkiye’deki saha elemanlarına para aktardığı belirlendi.

Sahadaki ajanlara para göndermeleri ile REXHEPI takibe alındı. 25 Ağustos tarihinde Türrkiye’ye giriş yapan ve bugünden itibaren adım adım izlenen ajan REXHEPI, 30 Ağustos’ta İstanbul Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde para transferlerini yaptığını kabul eden Liridon REXHEPI, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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