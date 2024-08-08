MİT’ten Irak’ın kuzeyinde operasyon. TSK üssüne saldırmayı planlayan PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde MİT’in düzenlediği operasyonda TSK üssüne saldırmayı planlayan ‘Eziz Gabar’ kod adlı PKK’lı terörist Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi.

Hakkında terör suçlarından yakalama kararı bulunan Sönmez terör örgütü PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerinden saldırı talimatı aldı. MİT’in bölgedeki saha ajanlarından edindiği bilgilere göre terörist Sönmez, TSK’nın Hakurk'taki üssüne sızarak keşif faaliyetinde bulunacaktı. Sönmez’in keskin nişancı tüfeği ile saldırı gerçekleştirmeyi planladığı öğrenildi.

MİT Serdar Sönmez’i adın adım izlenmeye başladı. MİT’in örgüt içerisindeki ajanları vasıtasıyla terörist Sönmez’in harekete geçeceği zaman ve yerin öğrenilmesi ile operasyon kararı alındı.



PKK’lı terörist Serdar Sönmez, Hakurk'taki TSK üs bölgesine yönelik suikast hazırlığı içerisindeyken başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi.