Türk askeri en iyi keskin nişancı yarışmasında 1. ve 2. oldu. Yunanistan bakın kaçıncı oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türk askeri en iyi keskin nişancı yarışmasında 1. ve 2. oldu. Yunanistan bakın kaçıncı oldu

Almanya'da gerçekleştirilen Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancı Takımı Yarışması'nda, ülkemizi temsil eden Özel Kuvvetler ve Kara Kuvvetleri personelimiz büyük bir başarıya imza atarak yarışmada ilk iki sırada yer aldı. Komşu Yunanistan'ın yarışmadaki başarısı da merak konusu oldu.

5-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Almanya'nın Hohenfels kentinde düzenlenen Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancı Takımı Yarışması, 19 NATO üyesi ülkeden 36 takımın katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye, yarışmaya iki takım ile katıldı.

Yarışma boyunca keskin nişancı birlikleri kara navigasyonu, ileri düzey atış becerileri, tıbbi müdahale simülasyonları gibi çeşitli alanlarda hünerlerini gösterdi.

Türk Kara Kuvvetleri takımı birinci, Türk Özel Kuvvetleri takımı ise ikinci olarak yarışmada büyük bir başarıya imza attı.

Zorlu yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa, Belçika, Almanya, İtalya, Yunanistan, Hollanda, İspanya, İsviçre, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya, Macaristan, İrlanda, Litvanya, Lüksemburg ve Slovenya katıldı.

YUNANİSTAN'IN SIRALAMASI MERAK EDİLİYORDU

Kara Kuvvetleri Komutanlığı timi 1'inci, Özel Kuvvetler Komutanlığı timi de 2'nci olduğu yarışmada Finlandiya ve ABD ortak takımı 3'üncülüğü paylaşırken komşu Yunanistan ise yarışmada 4. oldu.

YARIŞMADA İLK 10 SIRAYI ALAN ÜLKELER VE TAKIMLAR

1. Türk Kara Kuvvetleri
2. Türk Özel Kuvvetleri
3. Finlandiya / ABD ortak takımı
4. Yunanistan
5. Belçika
6. İrlanda
7. ABD
8. Hollanda
9. İtalya
10. Çekya

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