MİT'ten Kandil'de operasyon: PKK'nın kritik ismi öldürüldü

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristin, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde özel güç hücresi Kandil sorumlusu Edip Temiz olduğu belirtildi.

MİT'ten Kandil'de operasyon: PKK'nın kritik ismi öldürüldü

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; MİT'in Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdiği teröristin, PKK'nın sözde özel güç sorumlusu olduğu belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey isimlerini takibe alan MİT, bir süre önce Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon düzenledi. MİT'in gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin PKK'nın sözde özel güç hücresi Kandil sorumlusu Cesur Azad kod adlı Edip Temiz olduğu bildirildi.

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Terörist Temiz'in geçmişte örgütün sözde özel güç hücresinde ideolojik ve teknik eğitimler alarak Irak'taki tüm alanlarda silah, mühimmat geliştiren birimlere eğitim verdiği, PKK'nın yeni silah, taktik aparat üretimini sağlayan ekibin sorumlusu olduğu belirtildi.

Yaklaşık 20 senedir örgütte faaliyet gösteren teröristin, sözde askeri konsey bünyesinde de üst düzey görevde bulunduğu belirlendi.

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