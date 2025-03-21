MİT'ten kritik operasyon! 'Daltonlar' suç örgütü lideri Ahmet Mustafa Timo yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA

MİT tarafından yurt dışında yakalanan Daltonlar Suç Örgütü yöneticisi Ahmet Mustafa Timo, Türkiye'ye getirildi. 31 farklı suçtan aranan Timo, cinayet ve suç örgütü yönetimi dahil birçok suçtan aranıyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yurt dışında yakalanan Daltonlar Suç Örgütü yöneticisi Ahmet Mustafa Timo, Türkiye'ye getirildi. İnterpol'den kırmızı bülten kararı talep edilen Timo'nun, "Silahlı suç örgütüne üye olmak ve yönetmek", "Kasten öldürme", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Kasten yaralama", "Yağma", "Silahlı tehdit", "Mala zarar verme", "Ruhsatsız silah bulundurma ve kullanma", "Otomobil hırsızlığı" ve "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" gibi 31 farklı suçtan arandığı belirlendi.

Timo'nun, 27 Mayıs 2024'te İstanbul'da Eyüp Kara'nın öldürülmesi ve 25 Eylül 2024'te Kahramanmaraş'ta Yunus Erden'in öldürülmesi olaylarında baş şüpheli olduğu öğrenildi. Şüpheli, İstanbul Emniyeti'ne teslim edilerek soruşturma süreci başlatıldı.

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