MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon. PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Damla Baylan
MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon. PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi
MİT'ten yapılan açıklamada Terör Örgütü PKK'nın sorumlularından Erdinç Bolcal'ın yapılan nokta operasyon kapsamında etkisiz hale getirildiği duyuruldu

Terör örgütü PKK’nın Irak’ın Kuzeyinde bulunan Hakurk Bölgesinde Türk Komandolarına yapılan hain saldırıda 12 askerimiz hayatını kaybetmiş. Yurdun dört bir yanına şehit ateşi düşmüştü.

Yapılan saldırı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiklerin kanlarının yerde kalmayacağını açıklamış ve TSK’nın hava operasyonları sonrasında 26 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Hain saldırıya karşın yapılan operasyonlar devam ediyor. MİT’ten yapılan açıklamada Kuzey Irak’ın Süleymaniye şehrinde olan PKK/KCK’nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal, nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

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