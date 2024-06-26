MİT'ten nokta operasyon. Kırmızı bültenle aranıyordu

MİT'ten nokta operasyon

MİT bir nokta operasyona daha imza attı. İnterpol tarafından kırmızı bülten ile aranan ve aynı zamanda terör örgütü PKK/YPG’nin sözde Cezire sorumlusu olan Ali Dinçer Suriye’nin Kamışlı bölgesinde yapılan nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen Dinçer’in PKK’nın üst yönetim kadrosunda yer alan Cemil Bayık, Duran Kalkan ve Bahoz Erdal kod adlı teröristler ile beraber çekildiği fotoğraflar ve toplantılara katıldığı silahlı fotoğrafları basın ile paylaşıldı.