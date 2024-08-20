MİT'ten nokta operasyon: PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın Hakurk bölgesinde operasyon düzenledi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, terör örgütü PKK/KCK'ya 2015 yılında üniversite eğitimini yarıda bırakarak katıldığı ifade edilen Azak'ın, Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif, gözetleme ve dronlu saldırı faaliyetlerinde yer aldığı bilgisine ulaştı.

Azak'ı takibe alan MİT, Hakurk bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla terörist Azak'ı etkisiz hale getirdi.

Terörist Azak'ın, bir süredir örgütün dronlu saldırılarında ve Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme faaliyetlerinde yer aldığı öğrenildi.