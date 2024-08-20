MİT'ten nokta operasyon: PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA
MİT'ten nokta operasyon: PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİT, Irak/Hakurk’ta düzenlediği operasyonla PKK/KCK’lı 'Sema Cuya Çevlik' kod adlı Zilan Azak'ı etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın Hakurk bölgesinde operasyon düzenledi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, terör örgütü PKK/KCK'ya 2015 yılında üniversite eğitimini yarıda bırakarak katıldığı ifade edilen Azak'ın, Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif, gözetleme ve dronlu saldırı faaliyetlerinde yer aldığı bilgisine ulaştı.

Azak'ı takibe alan MİT, Hakurk bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla terörist Azak'ı etkisiz hale getirdi.

Terörist Azak'ın, bir süredir örgütün dronlu saldırılarında ve Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme faaliyetlerinde yer aldığı öğrenildi.

78.jpg

Öne Çıkanlar
Yusuf Güney dünyaya gelecek acayip varlıkları açıkladı. İki yeni kehaneti duyurdu
Yusuf Güney dünyaya gelecek acayip varlıkları açıkladı. İki yeni kehaneti duyurdu
Dilan Polat olayı nedir?
Dilan Polat olayı nedir?
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı
Öldürücü Maymun Çiçeği'nin çaresi Ankara'da çıktı. Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı
Öldürücü Maymun Çiçeği'nin çaresi Ankara'da çıktı. Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Son Haberler
Havalimanını acil duruma geçiren olay! Uçuşlar hemen iptal edildi Dünya
Havalimanını acil duruma geçiren olay! Uçuşlar hemen iptal edildi
Cenk Ergün: Kaçırmak istemiyoruz Spor
Cenk Ergün: Kaçırmak istemiyoruz
Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor Dünya
Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor
İzmir Bayraklı'da taksiden uyuşturucu çıktı Yerel Haberler
İzmir Bayraklı'da taksiden uyuşturucu çıktı
Hayati tehlikesinin olduğu açıklandı. Durumu ciddiyetini koruyor Gündem
Hayati tehlikesinin olduğu açıklandı. Durumu ciddiyetini koruyor
Bursa'da suç örgütü çökertildi Yerel Haberler
Bursa'da suç örgütü çökertildi
Ersin Destanoğlu'na talip çıktı Spor
Ersin Destanoğlu'na talip çıktı