MİT'ten Suriye'de operasyon: Ayn El Arab sorumlusu etkisiz hale getirildi

Suriye’de, harekât bölgelerinde görev yapan güvenlik güçlerimize yönelik eylem talimatları veren Ayn El Arab sorumlularından Karker Andok kod Mutlu Kacar, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI

Karker Andok kod Mutlu Kacar, Tel Rıfat’ta faaliyet yürütürken, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi’nde görev yapan güvenlik güçlerimize ait konvoya geçekleştirilen eylemin talimatını vermişti. Kacar'ın talimat verdiği eylem sonucunda Astsubay Çavuş Fatih Güney ve Onbaşı Emrah Arslan şehit olmuştu.

MİT, Askerlerimizin şehit olduğu eylemin talimatını veren örgüt mensubunun Mutlu Kacar olduğunu tespit etti, hedef listesine aldı.

MİT’in takibinden kaçmak isteyen Mutlu Kacar, eylemden sonra Tel Rıfat’tan Suriye/Derik’e geçti. Bir süre Derik’te faaliyet yürüten Kacar, MİT tarafından tespit edilebileceği korkusuyla tekrar faaliyet yerini değiştirdi.

Son olarak sorumlu düzeyde Ayn El Arab’a geldi. MİT, uzun süredir, sınır ötesinde aradığı Mutlu Kacar'ı, saha ajanlarının yaptığı operasyonla, en doğru anda etkisiz hale getirdi.