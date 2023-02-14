MIUI 14 alamayacak Xiaomi modeller açıklandı. İşte o cihazların listesi

Xiaomi, yeni MIUI 14 güncellemeleri yayınlamaya devam ediyor. Ancak şirket bazı modeller için güncellemeleri durdurduğunu açıkladı.

MIUI güncellemeleri, kullanıcı deneyimini iyileştirirken sistemdeki hataları da firmanın bulup çözmesini kolaylaştırıyordu. Yapılan son resmi açıklamaya göre şirket artık MIUI 14 Beta güncellemelerini bazı cihazlara yayınlamayacak.

HANGİ CİHAZLAR XİAOMİ GÜNCELLEMESİ ALMAYACAK

Xiaomi, Redmi cihazların bile artık MIUI 14 Beta güncellemesini almayacağını açıkladı. Xiaomi'den yapılan son resmi açıklamada, bazı akıllı telefonların haftalık MIUI 14 Beta güncellemesinin askıya alınacağını gösteriyor.

21 Nisan 2023'ten itibaren Redmi K40 Pro / Pro+, Redmi K40, Xiaomi Mi 10S, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Redmi K40 Gaming ve Redmi Note 10 Pro 5G artık MIUI 14 Beta güncellemelerini almayacak.

XİAOMİ BAZI CİHAZLAR İÇİN GÜNCELLEMELERİ DURDURDUĞUNU AÇIKLADI!

Haftalık MIUI 14 Beta güncellemeleri durdurulacak olsa da yukarıdaki telefonlar kararlı MIUI 14 güncellemelerini almaya devam edecekler. MIUI 14 Beta'nın durdurulması, bu güncellemenin bir daha yayınlanmayacağı anlamına gelmiyor. Bir süreliğine güvenlik güncellemelerini alacak olan modeller daha sonra her zaman olduğu gibi Xiaomi EOS listesine eklenecekler.