MIUI 14 güncellemesi alacak POCO modeller açıklandı

POCO, Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesi alacak akıllı telefonlarının listesini yayınladı.

MIUI 14 güncellemesi alacak POCO modeller açıklandı

MIUI 13 arayüzü telefonlara dağıtılmaya devam ederken; Çinli şirket olan POCO, yeni sürüm olan MIUI 14 güncellemesinin de birçok modele getirileceği ifade edildi.

MIUI 14 ile kullanıcılara en akıcı ve en hafif mobil arayüzü sunan Xiaomi, aynı zamanda daha fazla kişiselleştirme seçeneği getiriyor.

MIUI 14 ALACAK POCO MODELLERİ BELLİ OLDU

POCO, 2023'ün ikinci çeyreği bitmeden MIUI 14 güncellemesi alacak akıllı telefonların listesini açıkladı. Onlarca modele Çin’de sunulan güncelleme, yakında Çin dışına da hızla ulaşacak.

İşte listede yer alan telefonlar:

Poco F2 Pro
Poco F3
Poco F4
Poco F4 GT
Poco M3
Poco M4 5G
Poco M5
Poco X3 GT
Poco X3 NFC
Poco X3 Pro
Poco X4 GT

Yılın üçüncü çeyreğinde güncelleme alacak telefonlar ise POCO M4 Pro, X4 Pro 5G ve M4 Pro 5G olarak açıklandı.

Geriye kalan diğer modellerden bazılarının ise yılsonuna doğru güncelleme alacağı düşünülüyor.

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