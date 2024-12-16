Miyopa karşı yeni yöntem umut vaat ediyor

2024 yılı itibariyle, dünya nüfusunun yarısının miyop sorunu yaşaması bekleniyor. 2016 yılında yapılan bir Avustralya çalışması, bu oranın giderek arttığını öngörmüştü. Özellikle COVID-19 pandemisi sonrasında bu problem daha da derinleşti. Ancak, yeni bir tedavi yaklaşımı, çocuklarda miyop oranını tersine çevirebileceği için umut vadediyor.

Miyop genellikle, çocukluk yıllarında göz küresinin büyüme sürecini erken tamamlayamaması nedeniyle ortaya çıkıyor. Bu durumda göz küresi, odaklanma için gereken uzaklıkta olamayacak şekilde büyür. Miyopun şiddeti arttıkça, retina yırtılması, makula dejenerasyonu, glokom ve katarakt gibi ciddi göz hastalıkları riski de yükseliyor. Şu ana kadar en etkili tedavi yöntemleri arasında atropin ilacı ve gece kullanılan kontakt lensler bulunuyor. Ancak bu tedavi yöntemlerinin etkisi sınırlı ve kalıcı değil.

Son yıllarda yapılan bir araştırma, çocukların dışarıda daha fazla vakit geçirmelerinin miyopi azaltabileceğini gösterdi. 2010 yılında Tayvan, çocukların okul saatlerinde her gün iki saat dış mekan etkinliği yapmalarını zorunlu kıldı. 2001-2015 yılları arasında yapılan uzun süreli bir çalışmada, bu düzenlemenin miyop oranlarını bir miktar azalttığı belirlendi.

Miyop oluşumunun temel sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte, teoriler ışığında gözler, uzun süre yakın mesafeye odaklanmaktan dolayı şekil değiştirebilir. Ebeveynlerin çocuklarını dışarıya çıkararak daha geniş alanlara bakmalarını sağlamaları, göz küresinin normal şekilde büyümesine yardımcı olabilir. Ayrıca, açık havadaki ışık, gözdeki kontrast algılayan hücreleri etkileyerek göz küresinin büyümesini durdurabilecek bir mekanizma başlatabilir.

Çinli araştırmacıların 192 miyop çocuk üzerinde yaptığı 2024 yılına ait bir başka çalışma, düşük seviyeli kırmızı ışık terapisi uygulamanın etkilerini inceledi. Bu tedavi, 650 nanometre dalga boyunda ve 1.600 lux şiddetinde ışıkla, gözün retina kısmını hedef alarak göz küresinin büyümesini durdurmayı amaçlıyor. Bir yıl süren bu tedavi sonucunda, çocukların göz küresi ortalama 0.06 mm küçülürken, kontrol grubunda bu değer 0.34 mm artış gösterdi.

Söz konusu tedavi yöntemleri sadece göz küresi büyüme sürecinde etkili. Zaten miyop olan bireylerin hala gözlük, lens veya cerrahi müdahale gibi geleneksel yöntemlere başvurması gerekecek.