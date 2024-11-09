MKE Ankaragücü - Esenler Erokspor karşılaşmasında hakem değişikliği

Kaynak: İHA
MKE Ankaragücü - Esenler Erokspor karşılaşmasında hakem değişikliği

MKE Ankaragücü'nün Esenler Erokspor'u misafir ettiği maçta yan hakemin sakatlaması sonucu dördüncü hakem oyuna dahil edildi.

MKE Ankaragücü'nün Esenler Erokspor'u konuk ettiği maçta yan hakemin sakatlaması sonucu dördüncü hakem oyuna dahil edildi. Yan hakem ise dördüncü hakemlik görevine geçti.

Trendyol 1.Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü'nün sahasında Esenler Erokspor'u konuk ettiği maçı sarı lacivertli ekip 3-0 kazandı. MKE Ankaragücü'nün 3 puanı 3 golle kazandığı maçın 57. dakikasında yan hakem Mahmut Gülle arka adalesinden sakatlanarak maça devam edemedi. Mahmut Gülle'nin yerine dördüncü hakem Adem Cinek, yan hakem olarak maça girdi. Mahmut Gülle ise maça dördüncü hakem olarak devam etti.

Son Haberler
Tarihi eserleri satamadan yakalandı
Tarihi eserleri satamadan yakalandı
İsrail Suriye’yi vurdu! Çok sayıda asker yaralandı
İsrail Suriye’yi vurdu! Çok sayıda asker yaralandı
Son ankette bir partiden sürpriz çıkış
Son ankette bir partiden sürpriz çıkış
Şahinler Edirne’de eğitimlerini başarıyla tamamladı
Şahinler Edirne’de eğitimlerini başarıyla tamamladı
Anne adaylarına normal doğum eğitimi
Anne adaylarına normal doğum eğitimi