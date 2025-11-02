Nesine 2. Lig Beyaz Grup 11. hafta maçında GMG Kastamonuspor, MKE Ankaragücü'nün konuk etti.
Başkent ekibi maça golle başladı. 4. dakikada sağ kanatta İsmail Çokçalış'ın ortasında, kale sahasında boş durumdaki Mahmut Tekdemir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1
44. dakikada Osman Çelik'in uzun pasında defansın arkasında sarkan Enes Tepecik, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 0-2
İkinci yarıda iki takım da pozisyonlardan faydalanamadı ve MKE Ankaragücü maçı 2-0 kazandı.
15 puana yükselen Ankaragücü, Kastamonuspor'la puanını eşitledi. Geçen hafta Şanıurfaspor'u 4-1 mağlup eden üst üste ikinci galibiyetini aldı.