MKE şehitlerinin kimlikleri belli oldu

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda bugün öğle saatlerinde meydana gelen patlamada 5 işçi şehit oldu.

MKE şehitlerinin kimlikleri belli oldu

Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamada şehit olan işçilerin kimlikleri ise şöyle:

- Mehmet Kutlu
- İbrahim Özdemir
- İhsan Küçükerdem
- Ahmet Ünal
- Fırat Elverir

Şehit işçilerin aileleri, Elmadağ Devlet Hastanesi'ne giderek DNA örneği verdi. Şehit işçilerin evlerinin önlerine taziye çadırları kuruldu ve evlerin bulunduğu sokaklara Türk bayrakları asıldı.

BAKAN GÜLER, FABRİKADA İNCELEME YAPTI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de patlama sonrası Hatay'daki programını yarıda keserek Ankara'ya döndü. Bakan Güler, patlamanın meydana geldiği fabrikaya giderek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Bakan Güler, "İlgili kurumlarımız ilk andan itibaren adli ve idari soruşturma için gerekli bütün faaliyetleri icra ettiler. Cumhuriyet Başsavcılığımız önce iki savcı arkadaşımızı tahsis etmişti, sonra iki savcı daha görevlendirerek bu çalışmalarını takviye ettiler. Bundan sonra elde edilen her türlü bilgi kamuoyuyla paylaşılacaktır. Başımız sağ olsun" dedi.

BAHÇELİ'DEN TAZİYE MESAJI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de patlamada şehit olanlar için Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı. Bahçeli, mesajında "Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna bağlı olan ve Ankara Elmadağ’da kurulu bulunan Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nın dinamit lokumu hazırlama bölümünde bugün meydana gelen müessif ve şiddetli patlamada maalesef beş işçimiz şehit düşmüştür. Acımız gerçekten de büyüktür." ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ HEYET İNCELEMEDE BULUNDU

CHP Grup Başkanvekili ve Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ile beraberindeki heyet de patlamanın ardından fabrikaya gelerek incelemede bulundu. İncelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Köksal, "Bu sabah saatlerinde bir patlama meydana geldi ve 5 vatan evladını kaybettik. Geride gözü yaşlı eşler, anneler, babalar var. Bu konunun takipçisi olmak zorundayız. Arkadaşlarımız ile birlikte Kaymakam Bey ve genel müdürden bilgi almaya çalıştık. Patlamanın neden kaynaklandığı, bir ihmal olup olmadığı konusunda araştırmaların titizlikle yapılmasını istedik. Konunun takipçisi olacağız. Burada 5 can gitti, hiçbir şey gidenleri geri getirmiyor. Bu patlamanın meydana gelmesinde kusuru olan varsa en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söylüyoruz. Ailelerin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız, patlama nasıl meydana geldiyse titizlikle araştırılıp kamuoyunun önüne sunulması gerekiyor. Sebebi olanlar varsa da cezalandırılması gerekiyor. Hepimiz çok üzgünüz" diye konuştu.

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