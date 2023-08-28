Mobeseye yakalanan TÜGVA Başkanı’ndan gazetecilere suç duyurusu

14 Mayıs genel seçimleri öncesi Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Adayı Bekir Özsaçmacı’nın afişlerini kaldırırken mobese kayıtlarına giren TÜGVA (Türkiye Gençlik Vakfı) Çorum İl Temsilcisi Bahadır Kıyıklık, olayı haberleştiren gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mobeseye yakalanan TÜGVA Başkanı’ndan gazetecilere suç duyurusu

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, Bekir Özsaçmacı’nın görsellerine saldıranların TÜGVA (Türkiye Gençlik Vakfı) Çorum İl Temsilcisi Bahadır Kıyıklık ve arkadaşlarının olduğunu ifade eden bir basın açıklamasında bulunmuş, bunu da Çorum’un yerel medya kuruluşları Rota Çorum ve Leblebi TV haber yapmıştı.

GAZETECİLER İFADE VERDİ

T24'ün haberine göre, Kıyıklık ise buna karşılık haberi yapan Rota Çorum-Leblebi TV ve basın açıklamasını yapan İYİ Parti İl başkanı Erkan Yıldız hakkında suç duyurusunda bulundu. Erkan Yıldız, Rota Çorum imtiyaz sahibi Elvan Yılmaz ve Leblebi TV İmtiyaz sahibi Erkan Karaca bugün Çarşı Polis karakolunda ifade verdiler.

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NE OLMUŞTU

14 Mayıs’ta yapılan milletvekili genel seçimlerinde CHP İkinci sıra Çorum Milletvekili Adayı Bekir Özsaçmacı’nın bilboard ve raketlerde yer alan reklam afişlerinin üzerine, ‘"7’li koalisyon değil, iktidar", "Kimsenin adamı değil, devlet adamı", "Fazi değil, istihdam yatırım (ihracaat) kim yaptı", "Kilise değil cami Ayasofya" yazılı yaklaşık 20-25 santimetre çapında yuvarlak stickerler yapıştırdı.

Bunun üzerine İYİ Partili Cumhuriyet Halk Partisi 2. Sıra milletvekili adayı Bekir Özsaçmacı, Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Çorum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şube’nin yaptığı mobese incelemeleri sonrası eylemi yapanların TÜGVA Çorum İl Temsilcisi Bahadır Kıyıklık ile arkadaşları Ömer Faruk Bölükbaş ve Mehmet Malkoç oldukları belirlendi. Bu isimlerin ifadeleri alındı.

“STİCKER YAPIŞTIRMANIN SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”

Kıyıklık ifadesinde, geçmişte bugüne kadar kimlerin ülkeye faydası olduğu anlatılması ve gençliğin kime oy vereceğinin yöneliminin farkındalığını oluşturmak için Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seven gençlerin başlatmış olduğu 81 ilde eş zamanlı olarak, "İlk oy hareketi" şeklinde bir çalışmanın olduğunu ifade ederek, "Bende bu çalışmaya çevremdeki kişiler Ömer Faruk Bölükbaş ve Mehmet Malkoç’la katılmak istedim. Bu çalışma ile ilgili bana İstanbul Turkuaz Medya'dan sayısını tam hatırlamadığım stickerler geldi. Bu stickerleri 2 araç toplam 6 kişi ile şehrin çeşitli yerlerine yapıştırdık. Ama milletvekili adayı Bekir Özsaçmacı’nın afişlerinin üzerine yapıştırmadık. Diğer arkadaşların da yapıştırdığını düşünmüyorum. Ayrıca bu stickerlerin yapıştırılmasının suç olduğunu da bilmiyordum" diye konuştu.

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