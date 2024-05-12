Mobil girişimciler Zotlo Store ile dünyaya açılacak

Geliştirdiği mobil uygulamalar ve SaaS ürünleri ile teknoloji ve pazarlama alanındaki tecrübelerini birleştirerek bireysel ve kurumsal alanlarda ürün ve iş modelleri sunan Teknasyon, girişimciler için Zotlo’yu hayata geçirdi.

Ürün ve aboneliklerin, web üzerinden satışını ve mobil uygulamalarla kolayca senkronize edilmesini sağlayan Zotlo Store uygulaması İstanbul Levent’te Wyndham Grand’da tanıtıldı.

Kod bilgisi gerektirmeden hızlı bir şekilde satış sitesi oluşturmayı sağlayan Zotlo Store'un lansmanının sunuculuğunu Yekta Kopan üstlenirken, etkinliğe mobil girişimciler dijital servis sağlayıcıları katıldı.

Dijital dünyanın sunduğu fırsatların ele alındığı günün ilk oturumunun moderatörlüğünü Yekta Kopan yaptı. Zotlo Store'un dijital içerik sağlayıcılarına uçtan uca sunduğu 'Web-to-App' çözümünün konuşulduğu panelde Teknasyon Pazarlama Direktörü Oğuz Bakır, Acunmedya ve Exxen Grup Başkanı Oktay Yılmaz, Meditopia Kurucu Ortağı Berk Yılmaz, Kompanion Kurucu Ortağı Erkmen Erakkuş’da konuşmacı olarak yer alırken Kopan’an sorularını yanıtladı.

UÇTAN UCA SERVİS SAĞLIYOR

Zotlo Store tanıtımı ise Zotlo Store Ürün Direktörü Didem Yeniçağ Yağcı tarafından gerçekleştirildi.

Değişen ekosisteme ayak uydurmak için bu ürünü hayata geçirdiklerini belirten Yağcı, Zotlo Store ile kodsuz satış sitesi oluşturmaktan abonelik yönetimine, global ödeme entegrasyonlarından A/B testlerine ve raporlamaya kadar uçtan uca bir servis sağladıklarını açıkladı.

Web-to-App'in kampanyaların pazarlama maliyetlerinde ve komisyon giderlerinde tasarruf sağladığını belirten Yağcı, kullanıcı kazanımında ve abonelik tutunmasında da çok iyi sonuçlar getirdiğini vurguladı.

Yağcı, Zotlo Store’un bugün uçtan uca bir web satış platformuna dönüştüğünü belirtti.

Günün son panelinde ise Yekta Kopan ve Gülse Birsel, dijital dünyaya dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.