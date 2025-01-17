Mobil güvenlik için kritik önlemler! İşte sekiz adımda dikkat edilmesi gerekenler

Mobil cihazlar iş verimliliği için vazgeçilmez araçlar haline geldi ve mobil güvenlik her zamankinden daha önemli. Hassas şirket verilerine erişimden hareket halindeyken iletişimleri yönetmeye kadar çalışanlar bağlantıda ve verimli kalmak için akıllı telefonlarına ve tabletlerine ne kadar güveniyor. Siber güvenlik şirketi ESET, “Önce Önleme” stratejisine dayanarak mobil güvenlik ile ilgili hem şirketlerin hem de kullanıcıların dikkat etmesi gerekenlere dikkat çekti.

Mobil cihazlar yeni güvenlik zorluklarını da beraberinde getiriyor. İşletmeler için mobil cihazlar aracılığıyla veri ihlalleri, kimlik avı saldırıları ve kötü amaçlı yazılım bulaşma riski önemli çünkü mobil cihaz kullanımının artmasıyla birlikte saldırı yüzeyi önemli ölçüde genişliyor. ESET H1 2024 Tehdit Raporu, mobil sorunları Android finansal kötü amaçlı yazılımlar, derin sahte dolandırıcılık için yüz tanıma verilerini çalan tehditler ve kimlik avı dolandırıcılıklarından örnekler vererek ortaya koyuyor.

Tehditler artarken çözümleri de gözden kaçırmamız gerekiyor: Önce Önleme. Temel ilke, tehditleri daha ağa girmeden durdurmaya öncelik veren önleme öncelikli bir yaklaşım olmalı. Tehditlerin maliyetli maddi olaylara dönüşmesini engellemek için bu çok önemli. İşletmeler bu zihniyeti ve stratejiyi benimseyerek saldırı yüzeylerini daraltabilir ve savunmalarını güçlendirerek mobil cihazların güvenlik zincirindeki zayıf halkalar yerine üretkenlik için güvenli araçlar olarak kalmasını sağlayabilir.

TEMEL MOBİL GÜVENLİK İP UÇLARI :

1- GÜÇLÜ BİR MOBİL CİHAZ YÖNETİMİ (MDM) ÇÖZÜMÜ UYGULAYIN

Bir Mobil Cihaz Yönetimi çözümü, kuruluşunuzdaki çalışan cihazlarının güvenliğini sağlamak ve yönetmek için kritik öneme sahiptir. İşletmelerin güvenlik politikalarını uygulamasına, cihaz kullanımını izlemesine ve kaybolması veya çalınması durumunda bir cihazı uzaktan kilitlemesine veya silmesine olanak tanır. Ayrıca uygulamaların, yazılım güncellemelerinin ve erişim izinlerinin merkezi olarak kontrol edilmesine olanak tanıyarak her cihazın şirket güvenlik protokollerine uygun olmasını sağlar.

2- ÇOK FAKTÖRLÜ KİMLİK DOĞRULAMA (MFA) UYGULAYIN

Çok faktörlü kimlik doğrulama, çalışanların tek seferlik parola veya parmak izi taraması gibi iki veya daha fazla kimlik doğrulama yöntemi kullanarak kimliklerini doğrulamalarını gerektiren basit ama etkili bir güvenlik önlemidir. Bu ekstra güvenlik katmanını ekleyerek yalnızca yetkili kullanıcıların hassas şirket bilgilerine erişmesini sağlayabilirsiniz.

3- GÜVENLİ AĞLARIN KULLANIMINI TEŞVİK EDİN

Herkese açık Wi-Fi ağları herkesin bildiği gibi güvensizdir ve siber suçlular için yaygın bir giriş noktasıdır. Şirket kaynaklarına erişirken halka açık Wi-Fi’ye bağlanmak yerine çalışanlarınıza Sanal Özel Ağlar (VPN’ler) gibi güvenli alternatifler sağlayın. Bu, internet trafiğini şifreleyerek bilgisayar korsanlarının hassas verileri ele geçirmesini zorlaştırır.

4- CİHAZLARI VE UYGULAMALARI DÜZENLİ OLARAK GÜNCELLEYİN

Güncel olmayan yazılımlar mobil güvenlikte önemli bir güvenlik açığıdır. Siber suçlular saldırı düzenlemek için genellikle eski işletim sistemleri ve uygulamalardaki bilinen zayıflıklardan yararlanır. Çalışanlarınızın cihazlarını ve uygulamalarını düzenli olarak güncellemelerini sağlayın ya da daha iyisi, MDM çözümünüz aracılığıyla güncelleme sürecini otomatikleştirin.

5- HASSAS VERİLERİ ŞİFRELEYİN

Şifreleme, hassas iş bilgilerinin güvenliğini sağlamak için bir zorunluluktur. Veriler ister depolanıyor ister iletiliyor olsun, bir cihaz tehlikeye girse bile verilerin güvende kalmasını sağlamak için şifrelenmelidir. Modern mobil cihazlar genellikle MDM’niz aracılığıyla zorlanabilen ve yönetilebilen yerleşik şifreleme özelliklerine sahiptir. Bu özellikle finans ve sağlık hizmetleri gibi son derece hassas bilgilerle uğraşan sektörler için önemlidir.

6- ÇALIŞANLARI MOBİL GÜVENLİK TEHDİTLERİ KONUSUNDA EĞİTİN

Güvenlik sistemleriniz ne kadar gelişmiş olursa olsun, çalışanların farkındalığı mobil güvenlik olaylarını önlemenin anahtarıdır. İş gücünüzü kimlik avı, kötü amaçlı yazılım ve sosyal mühendislik saldırıları gibi en son mobil güvenlik tehditleri konusunda düzenli olarak eğitin. Verilen eğitimler, şüpheli e-postaları veya mesajları tanımlamak için en iyi uygulamaları ve bir cihazın kaybolması veya tehlikeye girmesi durumunda hangi adımların atılacağını bilmeyi içermelidir.

7- MOBİL TEHDİT SAVUNMASI (MTD) ÇÖZÜMLERİNİ KULLANIN

Mobil Tehdit Savunması çözümleri, kötü amaçlı yazılım, ağ saldırıları ve uygulama açıkları gibi tehditleri gerçek zamanlı olarak tespit edip azaltarak ek koruma katmanları sağlar. Cihazların siber suçlular tarafından giderek daha fazla hedef alındığı bir çağda MTD, bir işletmenin güvenlik cephaneliğinde çok önemli bir araçtır. ESET Mobile Threat Defense, Anti-malware, Anti-phishing veya Anti-theft gibi bir dizi güvenlik özelliği sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sorunsuz dağıtım ve yönetim ile birlikte gelir. ESET PROTECT Platformundan tek bir cam bölme görünümü sayesinde işletmenizdeki tüm mobil cihazları kolayca izleyebilir ve yönetebilirsiniz.

8- HASSAS BİLGİLERE ERİŞİMİ SINIRLANDIRIN

Tüm çalışanların işletmenizin sahip olduğu her hassas bilgiye erişmesi gerekmez. En az ayrıcalık ilkesini uygulamak, kullanıcıların yalnızca işlerini yapmak için ihtiyaç duydukları verilere erişebilmelerini sağlar. Rol Tabanlı Erişim Kontrolleri (RBAC) bu kısıtlamaları uygulamanıza yardımcı olarak işletmeniz için ek bir koruma katmanı sağlayabilir.

Güçlü MDM çözümlerinden çalışan eğitimine kadar uzanan bu mobil güvenlik ipuçlarını uygulayarak siber saldırı riskini azaltabilir ve hassas şirket verilerini koruyabilirsiniz. Siber tehditler sürekli gelişiyor. Mobil güvenliğe öncelik vermek, bir adım önde olmak ve güvenli bir dijital ortam sağlamak anlamına gelir.