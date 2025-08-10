Mobilya atölyesinde alevler yükseldi!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir mobilya atölyesinde çıkan yangın korku yarattı.

Yangın, saat 14.30 civarında Kestel Mahallesi Bük Caddesi’ndeki mobilya atölyesinde meydana geldi. Elektrik kablolarında henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Birimi, ambulans ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

İTFAİYENİN HIZLI MÜDAHALESİ

Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmazken, atölyede maddi hasar oluştu.Soruşturma Başlatıldı.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

mobilya-atolyesinde-alevler-yukseldi-yenicag-1.jpg

mobilya-atolyesinde-alevler-yukseldi-yenicag-2.jpg

mobilya-atolyesinde-alevler-yukseldi-yenicag-3.jpg

mobilya-atolyesinde-alevler-yukseldi-yenicag-4.jpg

mobilya-atolyesinde-alevler-yukseldi-yenicag-5.jpg

mobilya-atolyesinde-alevler-yukseldi-yenicag-6.jpg

mobilya-atolyesinde-alevler-yukseldi-yenicag-7.jpg

mobilya-atolyesinde-alevler-yukseldi-yenicag-8.jpg

mobilya-atolyesinde-alevler-yukseldi-yenicag-9.jpg

Yangına müdahale ederken kayboldu! İşçi hakkında gelişmeYangına müdahale ederken kayboldu! İşçi hakkında gelişme

Kozalak patlaması, şehir efsanesi çıktıKozalak patlaması, şehir efsanesi çıktı

Son Haberler
Tekirdağ'da tekstil fabrikasında yangın
Tekirdağ'da tekstil fabrikasında yangın
Bebek katili Öcalan serbest bırakılacak mı? Bakan Tunç açıkladı
Bebek katili Öcalan serbest bırakılacak mı? Bakan Tunç açıkladı
Kahreden ATV kazası! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kahreden ATV kazası! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Arka Sokaklar’ın Şule’si Ecem Öz aşkıyla tatilde: Dubalarda romantik anlar!
Arka Sokaklar’ın Şule’si aşkıyla tatilde!
Arda Turan yeni Brezilyalı genç yeteneğine kavuşuyor
Arda Turan yeni Brezilyalı genç yeteneğine kavuşuyor