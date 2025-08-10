Mobilya atölyesinde alevler yükseldi!

Yangın, saat 14.30 civarında Kestel Mahallesi Bük Caddesi’ndeki mobilya atölyesinde meydana geldi. Elektrik kablolarında henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Birimi, ambulans ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

İTFAİYENİN HIZLI MÜDAHALESİ

Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmazken, atölyede maddi hasar oluştu.Soruşturma Başlatıldı.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Yangına müdahale ederken kayboldu! İşçi hakkında gelişme

Kozalak patlaması, şehir efsanesi çıktı