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Mobilya imalathanesini ateşe verdiler güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Sancaktepe'de iki kişinin mobilya imalathanesini ateşe vermesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü. Şüphelilerin dükkanı ateşe verme anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 10:40
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Mobilya imalathanesini ateşe verdiler güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Mobilya imalathanesini ateşe verdiler güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
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Sancaktepe'deki gece saat 03:00 sıralarında Hilal Mahallesi Emek Caddesi 24 numarada bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki mobilya imalathanesi iki kişi tarafından kundaklandı

Edinilen bilgiye göre yangın, kimliği henüz belirlenemeyen iki kişinin dükkanı ateşe vermesi sonucu çıktı. Alevleri fark eden bina sakinleri, binayı boşaltarak itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan iş yerini yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu söndürdü.

Binadan çıkan aileler çocuklarıyla birlikte soğuk hava nedeniyle battaniyelere sarılarak söndürme çalışmalarını izledi. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, binada maddi hasar oluştu. Ekiplerin yangınla ilgili soruşturması sürüyor. Öte yandan, şüphelilerin dükkanı ateşe verme anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.(AA)

 

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