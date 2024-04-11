Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektöründen mart ayında 678 milyon dolarlık ihracat

Türkiye’nin 2024 Mart ayına dair ihracat verileri Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından paylaşıldı. Türkiye’nin mart ayı ihracatı yüzde 4,1 artışla 22 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Böylelikle yılın üçüncü ihracat rakamı, en yüksek mart ayı ihracat değeri olarak kaydedildi. 2023 yılı mart ayında 758 milyon dolar olan mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörü ihracatı, bu yılın aynı ayında 678 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Sektör yılın ilk çeyreğinde 1,9 milyar dolar ihracat gerçekleştirirken en çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında ise ilk sırayı 274 milyon dolar ile Irak aldı.

İHRACATIN ÜÇ AYINDA IRAK LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörünün 2024 yılı ilk çeyreğinde en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında ilk sırada 274 milyon dolar ile Irak bulunurken ikinci sırada 95 milyon dolar ile Birleşik Krallık yer aldı.

Üçüncü sıradaki Amerika Birleşik Devletleri’ne yapılan ihracat 92 milyon dolar olurken listenin devamında Almanya, İran, Fas, Fransa, Romanya ve Bulgaristan gibi ülkeler yer aldı. İhracat payının en çok arttığı ülke ise yüzde 41,54 ile Amerika Birleşik Devletleri oldu.

İHRACATTA İSTİKRAR SÜRÜYOR

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü 2023 yılı ikinci yarısında yakaladığı ivmeyi sürdürürken, 8 milyar dolarlık ihracat barajını aşmak için de emin adımlar atmaya devam ediyor.

Sektörün mart ayı ihracatına dair değerlendirmede bulunan İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, “Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü olarak yılın ilk üç ayında yakaladığımız rakamlardan gayet memnunuz. Geçtiğimiz yıl yurt içi ve yurt dışında sektörümüzü birçok açıdan zorlayan çeşitli engellerle karşı karşıya kalmıştık ancak kolay pes etmeyen bir sektör olduğumuz için bunların üstesinden geldik. Bu yıl da ilk üç ayda başarılı bir ihracat performansı sergiledik. Bu performansı yılın gelecek aylarında da sürdürerek bu yıl 8 milyar dolar barajını aşmak istiyoruz. Hem istikrarlı ekonomik politikaları hem de ihracat stratejilerimiz ile bunu başaracağımıza inanıyoruz. Şu anda gerek fuarlar gerekse çeşitli ticaret etkinlikleri ile bir yandan mevcut pazarlarımızda payımızı artırıyor diğer yandan da yeni pazarlara açılıyoruz. Yıl içerisinde dünya pazarında oluşabilecek fırsatları da iyi değerlendirerek yüksek verim almaya çalışacağız” dedi.