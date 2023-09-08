Mobilya orman ürünlerini sektöründe ihracat rakamları ortaya çıktı

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) açıklamasına göre, temmuz ayında 608 milyon dolarlık ihracat yapan sektör, ağustosta 678 milyon dolarlık rakama ulaştı. Sektörün en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında yılın 7 ayında ilk sırada yer alan Irak, yerini ağustos ayında da korudu. 666 milyon dolar ile ilk sırada bulunan Irak'ı, 271 milyon dolar ile İsrail takip etti.

Üçüncü sırada yer alan Birleşik Krallık'a ihracat, 261 milyon dolar olurken, dördüncü sıradaki Almanya'ya 223 milyon dolar, beşinci sıradaki ABD'ye 201 milyon dolarlık mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı gerçekleştirildi.

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatından aldığı payı yüzde 36,50 ile en çok Rusya artırırken, Rusya'ya yapılan ihracat 147 milyon dolar oldu. Listede ilk sıralarda yer alan diğer ülkeler ise Libya, İran, Fransa ve Fas olarak belirlendi.

"ÜLKELERDE SEKTÖRLERİMİZİN HAKİMİYETİNİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, şunları kaydetti:

"Büyük ümitlerle başladığımız 2023 yılının ilk yarısı zorluklarla geçti. Gerek yaşadığımız büyük deprem felaketi gerekse dünya çapındaki ekonomik dalgalanmalar tüm sektör temsilcilerini oldukça zorladı. Ancak yaşanan tüm olumsuz hadiselere rağmen pes etmeyerek mücadelemizi sürdürdük. Yılın ikinci yarısına daha ümitli başladık ve ihracat rakamlarımız tekrar yükselmeye başladı. Bu trendi sürdürerek yıl sonunda hedef rakamımıza ulaşmak istiyoruz.

Bünyemizde bulunan sektörlerin hakim oldukları ihracat pazarlarını genişletmeye ve yakaladığımız ihracat rakamlarını artırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ticaret Bakanlığımızın oluşturduğu stratejiler kapsamında İslam İş Birliği Teşkilatı ülkeleri üzerine planlamalar yaparak ilgili ülkelerde sektörlerimizin hakimiyetini artırmayı hedefliyoruz. Biz kısa vadede başarılar hedefiyle çalışmıyoruz. Amacımız, sürdürülebilir başarılar elde etmek. Bu nedenle ihracat yaptığımız 200'ü aşkın ülkede pazar hakimiyetimizi artırarak sektörlerimizin yüksek ihracat rakamlarına ulaşması hedefiyle çalışıyoruz. Dinamik ve üretim hacmini her geçen gün artıran bir sektör yapımız var. Bu sayede hedeflediğimiz başarılara ulaşacağımıza inanıyoruz."