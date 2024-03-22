Mobilya sektörü Çin’de yoğun ilgi gördü

Türk mobilya üreticileri dünyanın farklı yerlerinden mobilya üreticileri, ihracatçıları ve satın alma profesyonellerini bir araya getiren dünyanın en büyük ve en geniş organizasyonu olan Guangzhou Çin Uluslararası Mobilya Fuarı’na katıldı.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin düzenlediği Milli Katılım organizasyonuyla fuarda 18 firma ürünlerini sergileme fırsatı buldu.

İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, “Mobilya sektörümüz 2024’e güçlü bir giriş yaptı ve geçtiğimiz yıl yakaladığımız istikrar sürüyor. Elbette bu istikrarı sürdürmek için de uluslararası organizasyonlar önem taşıyor. Bu yılla birlikte Çin Uluslararası Mobilya Fuarı’na 14. kez Milli Katılım organizasyonu düzenlemiş olduk ve fuar bizim için oldukça verimli geçti. Fuarda gerçekleştirilen iş görüşmelerinin ihracat rakamlarımıza olumlu yansımalarını bir an önce görmeyi ümit ediyoruz” dedi.

Fuarda Türkiye standını T.C. Guangzhou Başkonsolosu Kaan Başkurt, T.C. Guangzhou Ticaret Ataşeleri Dilan Can ve Şerife Yıldırım Demirel Birlik ziyaret ederek milli katılım firmalarına sertifikalarını takdim etti.

ÇİN’DE TÜRK MOBİLYASI RÜZGARI ESTİ

Fuarda dünyanın farklı farklı ülkelerinden mobilya üreticileri klasik ve modern ev mobilyası, ofis, mutfak, bahçe mobilyaları, mobilya üretimi için gerekli ham maddeler, mobilya aksesuarları ve ev tekstili gibi ürünlerin yanı sıra üst düzey mobilyalar, süit mobilyalar ve tüm evi kişiselleştirme gibi çeşitli temalar altında en iyi ürünlerini sergiledi.

Uluslararası satın alma uzmanlarının yoğun katılım gösterdiği fuarda Türk üreticiler yeni iş birliği anlaşmaları için birçok görüşme gerçekleştirdi.

Özkan, “CIFF önemli bir fuar ve bu yıl 53. kez düzenlendi. Biz de 18 firmamızla 1530 metrekarelik alanda ziyaretçilerimizi ağırladık. Çin dünyanın en büyük mobilya ihracatçısı konumunda, bu nedenle biz de mobilya sektörünün en büyük pazarına mobilya ihracatı yapmak için adımlar atmak ve burada da var olduğumuzu göstermek için geniş bir katılım gerçekleştirdik. Üretim hacmimiz her geçen gün artıyor ve var olduğumuz pazarlarda yerimizi sağlamlaştırıyoruz. İlerleyen yıllarda Çin pazarından da önemli bir pay alacağımızı düşünüyoruz” dedi.