Mobilya ve orman ürünleri sektöründen 9 ayda 6,6 milyar dolarlık ihracat

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) açıklamasına göre, Türkiye'nin 2023 ekime dair ihracat verileri Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından paylaşıldı.

Ekim ihracatı geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 7,4'lük artışla 22,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, son 12 aylık dış satım yüzde 0,7 artışla 254,8 milyar dolara ulaştı.

6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin büyüme ve ihracatta olumsuz etkiler yaratmasının yanı sıra Avrupa'da yaşanan durgunluk nedeniyle oluşan talep yavaşlaması ihracatta zorluklar ortaya çıkarsa da yurt dışında gerçekleştirdiği yoğun faaliyetler sonucunda istikrarı yakalayan mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusunun yaşandığı ekimde de başarılı ihracat rakamlarına ulaştı.

Ekimde 678 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, yılın 9 ayında ise 6,6 milyar dolarlık dış satıma ulaşmış oldu.

FAS VE RUSYA’DAN YERLİ ÜRÜNLERE İLGİ ARTIYOR

Yılın 9 ayında 6,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün en çok ürün satışı gerçekleştirdiği ülkeler arasında Irak, yılın 9 ayında da ilk sırada yer aldı.

839 milyon dolar ile zirvede yer alan Irak'ı, 326 milyon dolar ile İsrail takip etti. Üçüncü sırada yer alan Birleşik Krallık'a yapılan ihracat 325 milyon dolar olurken dördüncü sırada yer alan Almanya'ya 279 milyon dolar, beşinci sırada yer alan ABD'ye de 258 milyon dolarlık mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı gerçekleştirildi.

Yılın 9 aylık sürecinde mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatından aldığı payı yüzde 31 ile en çok Fas artırırken, gerçekleşen rakam 193 milyon dolar oldu. İhracattan aldığı payı yüzde 11'le en çok artıran ülkeler arasında yer alan Rusya'ya 180 milyon dolarlık ihracat gerçekleşirken, listenin ilk 10 sırasında yer alan diğer ülkeler ise Libya, İran ve Fransa oldu.

CUMHURİYET'İN YENİ YÜZYILINA YÜKSEK İHRACAT HEDEFİ

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü Türkiye'nin her bölgesinde üretimden istihdama yoğun yatırımlar gerçekleştirerek hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşmak için çabalıyor.

Ürün ve tasarım kalitesini geliştirerek global ticarette dikkatleri üzerine çeken sektör bir yandan yaptığı hamlelerle ulaştığı pazarlarda yerini sağlamlaştırmaya çalışırken diğer yandan da yeni pazarlar arıyor.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, sektörün istikrarlı ihracat rakamlarını yakalaması adına üretimden ihracata sektör temsilcilerini her konuda desteklediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Uluslararası arenada ürünlerini sergileyerek ülkemize katkıda bulunmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Yakaladığımız rakamlarda görüyoruz ki hiçbir çalışmamız boşa gitmiyor. Ülke olarak bir yandan depremle diğer yandan Avrupa’daki duraksamayla ticarette sarsılmalar yaşadık elbette ancak güçlü yapımızla yakta kalmayı başarabildik. Yılın ilk aylarında yaşanan düşüşü yaz sonrası toparladık ve yükselişe geçerek 100 yıllık cumhuriyetimize başarılı ihracat rakamlarını hediye ettik. Yılın kalan aylarında da bu istikrarı sürdürerek ülkemizin ihracatına en yüksek seviyede katkı sunmayı hedefliyoruz."

Özkan, Cumhuriyetin yeni yüzyılını başarılarla karşılamayı hedeflediklerini aktararak, "Umudunu hiçbir zaman yitirmeyen bir sektör yapımız var. Tüm olumsuzluklara rağmen hem iç hem de dış piyasada önemli hamleler yapıyor sektör temsilcilerimiz. Gelişen üretim hacmiyle tüm siparişler hızla karşılanırken, ihracatta da başarılı rakamları yaşıyoruz. Cumhuriyet'imizin ilk yüz yılını başarılarla tamamladık." ifadesini kullandı.

Özkan, şöyle devam etti:

"İkinci yüzyılına ise büyük umutlarla başlıyoruz. İnanıyoruz ki verdiğimiz tüm emekler, tüm çabalar ülkemizin ihracat rakamlarına büyük katkılar olarak dönecek ve dünyada adımızdan söz ettirmeye devam edeceğiz. Özellikle çalışmalarına yakın zamanda başladığımız İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri Stratejisi’nin önemli katkılarının olmasını bekliyoruz. 2024 ihracat rakamlarımızda gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerin etkilerini oldukça yüksek olarak görmeyi hedefliyoruz."