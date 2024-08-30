Mobilya yüklü kamyonet park halindeki dorseye çarptı: 3 ölü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mobilya yüklü kamyonet park halindeki dorseye çarptı: 3 ölü

Çorum'da mobilya yüklü kamyonet park halindeki tır dorsesine çarptı, kazada üç kişi yaşamını yitirdi

Çorum'da mobilya yüklü kamyonetin park halindeki tır dorsesine çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü.
Kaza, Çorum-Sungurlu karayolu Organize Sanayi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. idaresindeki 16 KRJ 19 plakalı Ford marka kamyonet, yan cepte bulunan park halindeki tır dorsenine çarptı. Kazada sürücü ve yanında bulunan T.Ç. ve T.C. olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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