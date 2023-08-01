Moda Kralı Nail Yurdakul son yolculuğuna uğurlandı

Birçok ünlünün terzisi olan ve Muğla'da tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında vefat eden modacı Nail Yurdakul'un cenazesi dün toprağa verildi.

Moda Kralı Nail Yurdakul son yolculuğuna uğurlandı

Birçok ünlünün terzisi olarak tanınan modacı Nail Yurdakul'un cenazesi toprağa verildi.

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Köyceğiz'de emeklilik yıllarını geçiren ve bir süre önce Fethiye Huzurevi'ne yerleşen Yurdakul, organ yetmezliği nedeniyle Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Buradan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, daha sonra Milas'taki özel bir hastaneye sevk edilen Yurdakul, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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94 yaşında hayatını kaybeden Yurdakul'un cenazesi için Köyceğiz'deki Hacıbey Camisi'nde tören düzenledi. Törene, Yurdakul'un yakınları, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu ile vatandaşlar katıldı.

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Burada kılınan cenaze namazının ardından Yurdakul'un cenazesi, Toparlar Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

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