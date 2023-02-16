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Modacı Gülşah Saraçoğlu Gülben Ergen için sitem etti

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, Türkiye Tek Yürek kampanyasını izledikten sonra Gülben Ergen'in ortak yayında olmamasına tepki gösterdi ''Gülben ortak yayında neden yok?''

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 15:03
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Modacı Gülşah Saraçoğlu Gülben Ergen'in ortak yayında olmamasına sitem etti

Modacı Gülşah Saraçoğlu Gülben Ergen için sitem etti
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Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 11 ilimizde de büyük yıkımlar oldu. Binlerce insanın ölümü ve onlarca yaralının olduğu deprem sonrası Türkiye Tek Yürek Kampanyası yapıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ, Acun Ilıcalı, Hülya Avşar, Serenay Sarıkaya, Murat Yıldırım gibi ünlü isimlerin olduğu ortak yayında Gülben Ergen yoktu.

Günlerdir afet bölgesine dair yardımlara destek olan Ergen hakkında, yakın dostu bir sitemde bulundu.

"Bu ülkeye 43 anaokulu açmış, bizzat Maraş'a Antep'e günlerce yardıma gitmiş Gülben Ergen,
 bu önemli gecede neden ekranda yok diye düşünen bir tek ben miyim?"

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