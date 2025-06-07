Modanın efsanevi markası iflas etti. Bayram sonrası çalışanlar işsiz kalacak. Rakipleri bile şokta

Almanya merkezli moda ve ayakkabı zinciri Onygo, iflas başvurusunda bulundu. 150 çalışanın işsiz kalma riskiyle karşı karşıya olduğu 23 mağazanın geleceği belirsizliğini koruyor.

Almanya’nın Hamburg şehrinde 2016 yılında kurulan moda ve ayakkabı zinciri Onygo, ekonomik darboğaza girerek iflas başvurusu yaptı. Hamburg Bölge Mahkemesi’nde öz yönetim altında geçici iflas davası açan şirket, 23 mağazası ve 150 çalışanıyla belirsiz bir geleceğe yelken açtı.

Genç kadınlara yönelik spor ayakkabı ve trend kıyafetleriyle tanınan marka, bir dönem Deichmann Group’un çatısı altında faaliyet gösteriyordu. Ancak 2023 sonbaharında Deichmann’un ani çekilme kararı, Onygo’yu sarsmıştı.

BAŞLANGIÇ HAYALİ YARIM KALDI

2024 baharında Hamburglu girişimci Frank Revermann, markayı devralarak Onygo Retail GmbH adıyla yeni bir başlangıç yapmayı planladı. Ayakkabı perakendecisi Görtz’ün eski genel müdürü olan Revermann, Hamburg’da küçük bir ekip kurarak ülke genelindeki mağazaları desteklemeyi hedefledi.

Ancak bu yeniden yapılanma çabası, ekonomik zorluklar karşısında yetersiz kaldı. 22 Nisan 2025’te açılan iflas davasıyla, şirketin yönetimi Revermann’da kalsa da süreç bir iflas yöneticisinin denetimine geçti.

Onygo’nun iflası, Hamburg’daki iki mağaza dahil olmak üzere Almanya genelindeki 23 lokasyonu etkiliyor. Yaklaşık 150 çalışanın işini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu bu süreçte, Revermann, çalışanlara ve alacaklılara karşı sorumluluklarını yerine getirme sözü verdi.

“Tüm alacaklıların haklarını korumak ve çalışanlarımıza karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmek önceliğimiz,” diyen Revermann, ev sahipleriyle kira müzakereleri yaparak mağazaları ayakta tutmayı hedefliyor.

Onygo’nun mali sıkıntılarının ardında yatan nedenler tam olarak açıklanmasa da, moda perakende sektöründeki genel daralma, artan maliyetler ve değişen tüketici alışkanlıklarının etkili olduğu düşünülüyor. Pandemi sonrası toparlanma sürecinde birçok perakende zinciri benzer sorunlarla karşılaştı. Onygo’nun genç ve dinamik müşteri kitlesine hitap eden konsepti, rekabetin yoğun olduğu sektörde yeterli ivmeyi yakalayamadı.

Şirketin geleceği, önümüzdeki haftalarda alınacak kararlara bağlı. Revermann, mümkün olduğunca çok sayıda mağazayı ve iş yerini kurtarmak için yoğun çaba sarf edeceklerini belirtti. Ancak, ev sahiplerinin kira indirimi gibi destekleyici adımlar atmaması durumunda, kapanışlar kaçınılmaz olabilir.