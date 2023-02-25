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Bella Hadid'den Türkiye'ye kutu kutu yardım

ABD'li ünlü model Bella Hadid, New York'taki Türkevi'ne gelerek, Türkiye'deki depremzedeler için yardım kutuları bıraktı.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 01:34
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Model Bella Hadid depremzedeler için yardımda bulundu

Bella Hadid'den Türkiye'ye kutu kutu yardım
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Hadid, New York'ta Türkevi'ni ziyaret ederek yardım kutuları getirdi. New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ile görüşen Hadid, Türkiye'nin en sevdiği ülkelerden biri olduğunu belirtti. 

TÜRK ARKADAŞIYLA KUTULARI TAŞIDI

Hadid, depremden bu yana Türkevi'nde yoğun yardım çalışmaları yürüten gönüllülerle de fotoğraf çektirdi.

Arkadaşı ve kuaförü Mustafa Yanaz ile kutuları taşıyan Hadid, gönüllülerden Asya Çetin'e sarıldı, teşekkür etti ve gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu, tekrar geleceğini söyledi.

Ünlü model Gigi Hadid'in kardeşi 26 yaşındaki Bella Hadid, Türkiye ve Suriye'de etkili olan depremlerin ardından da sosyal medya hesabından "Bütün vücudumda dondurucu bir his var. Etkilenen herkes için çok üzgünüm ve dua ediyorum.

Haberler korkunç ve gerçekten kemiklerimi sarsıyor. Yardım etmek için yollar arıyorum." mesajını paylaşmıştı. (AA)

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