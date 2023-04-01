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Yaşını tahmin etmelerini istedi. Özge Ulusoy takipçilerine hedefinden bahsetti

Özge Ulusoy’un gittiği güzellik merkezi sonrası sosyal medya hesabından takipçilerine yaş sorusu yöneltti. Gelen yanıtlar Ulusoy'u mutlu etti.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 00:13
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Model Özge Ulusoy takipçilerine yaşı üzerinden sorular yöneltti

Yaşını tahmin etmelerini istedi. Özge Ulusoy takipçilerine hedefinden bahsetti
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve takipçileriyle olan etkileşimini de koparmayan Özge Ulusoy, bu defa gittiği bir güzellik merkezi ardından takipçileriyle etkileşime geçti.

Güzellik merkezinde yüzüne uygulama yaptıran ve daha genç bir görüntüye ulaşmayı hedefleyen Özge Ulusoy, yapılan işlemin sonuçlarının başarılı olup olmadığına dair mini bir anket yaptı.

Takipçilerine kaç yaşında göründüğü sorusunu yönelten Özge Ulusoy, 24 yaşında olduğuna dair verilen yanıta "bu tatlı bir tahmin" yanıtını verirken bir sonraki paylaşımında ise 30-33 yaşları arasında olduğuna dair yöneltilen tahminlere yanıt verdi.

Ulusoy bu yaş aralığında olduğuna dair çok sayıda yorum aldığını söylerken şu yorumda bulundu:

"Genel kanı bu! Hedeflediğim de hep bu zaten... Olduğundan 5-8 yaş genç durabilmek. İyi yaş almak demek"

Yaşı üzerinden yapılan tahminlere bu şekilde yanıt veren Özge Ulusoy 28 Ekim 1982 doğumlu ve 40 yaşında.

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